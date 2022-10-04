У Литві затримали завербованого ФСБ шпигуна, який працював на Білорусь

Він пропонував свої послуги адвоката білоруським організаціям у Литві.

У Литві затримали зловмисника, якого підозрюють у шпигунстві на користь Білорусі, повідомляє BNS.

У литовській поліції зазначили, що суд постановив арештувати зловмисника на два місяці.

"Белсат" повідомляв, що затриманий налагоджував зв'язки з білоруськими організаціями в Литві та передавав про них інформацію розвідці Білорусі.

Підозрюваний представлявся бізнес-консультантом, читав лекції та пропонував юридичну допомогу.

Керівниця Міжнародного центру громадянських ініціатив Ольга Карач, яка користувалася послугами зловмисника, повідомила журналістам, що шпигун був завербований ФСБ, таємно фотографував людей і намагався отримати доступ до секретної інформації.

Нагадаємо, Литва вислала тимчасово повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя. Це повʼязано з його заявами, що не відповідають дипломатичному статусу. Рябоконя оголосили персоною нон-грата в країні.

Нещодавно Чорногорія вислала шістьох дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованих у країні через підозру в шпигунстві.