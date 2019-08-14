Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Зеркаль решила уволиться из МИДа
Зеркаль решила уволиться из МИДа
ГлавнаяПолитика

ГПУ просит отстранить от должности главу Окружного админсуда и еще двух судей

Причина отстранения - "привлечение к уголовной ответственности".

ГПУ просит отстранить от должности главу Окружного админсуда и еще двух судей
Судья Павел Вовк
Фото: oask.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении от должности  председателя Окружного админсуда Павла Вовка и еще двух судей.

Причина отстранения - "привлечение к уголовной ответственности", сообщает пресс-служба судебной власти Украины на своей странице в Facebook.

"В Высший совет правосудия поступили ходатайства заместителя Генерального прокурора о временном отстранении судей окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитки от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 10:00 20 августа 2019 года.

Ранее ГПУ допросила главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и вручила ему подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Также подозрения вручили всем судьям Окружного админсуда Киева, которых вызывали на допросы в ГПУ.

Напомним, Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?

ОАСК считает обыски расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследования Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также