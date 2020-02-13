В Беларуси решили изменить дизайн государственного герба.

Данное нововведение прописано в законе "О государственных символах Республики Беларусь", который рассмотрят весной, а сейчас подготавливают к первому чтению, передают "Белновости".

С левой стороны изображен обновленный герб из проекта закона, справа - текущий вид герба.

Фото: belnovosti.by

Отмечается, что в обновленном дизайне герб Беларуси будет визуально выглядеть более объемным, изменится форма колосьев, контур страны станет золотым, а не зеленым, как сейчас. Снизу на гербе изменили угол наклона глобуса, и таким образом, России на глобусе стало меньше, а Европы наоборот - больше.

Также изменится изображение клевера и льна, а художественное решение ленты с надписью "Республика Беларусь" будет более четким.

Напомним, в прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Беларусь подарил Александру Лукашенко статую хоккеиста с лицом белорусского президента. На груди у статуэтки - потайная дверца, если ее открыть, то в груди у "хоккеиста" виден флаг и герб Беларуси.