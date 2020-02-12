Путин перед роспуском правительства пытался убедить Лукашенко в объединении РФ и Беларуси в "сверхдержаву", – Bloomberg

Это было его "планом А" по сохранению власти после истечения срока президентских полномочий.

Президент РФ Владимир Путин накануне роспуска правительства пытался убедить президента Беларуси Александра Лукашенко в необходимости объединить их страны в "сверхдержаву". Об этом со ссылкой на два источника среди российских чиновников пишет Bloomberg.

Это был "план А" Путина по сохранению власти после истечения срока своих президентских полномочий, который провалился. "План Б" – изменения в российскую Конституцию, которые вскоре готовятся принять.

"Поглощение Белоруссии позволило бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового "Союзного государства", – добавили в агентстве.

Близкие к Кремлю люди считают, что Лукашенко, некогда сторонник слияния, сейчас категорически против.

"Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента. В то время как поправки к Конституции, за которые выступает Путин, могли бы дать ему некоторый контроль над его преемником на посту главы усиленной Госудумы, "идеальным вариантом является Беларусь", – сообщил политтехнолог Глеб Павловский.

Напомним, 7 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в Сочи более чем пятичасовые переговоры об интеграции в рамках так называемого "союзного государства". Во время открытой части переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь хочет от России равных условий.

Подробнее о том, почему переговоры между двумя президентами фактически ничем не завершились, читайте в материале LB.ua "Блицкрига не будет. Путин готовится к долгосрочной осаде Беларуси".

В конце января стороны не смогли договорится о поставках нефти на 2020 год. 31 декабря Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.

Договориться о поставках нефти на 2020 год РФ и Беларусь смогли лишь 9 февраля.