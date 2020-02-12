Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Україна кварталу
Україна кварталу
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
ГлавнаяМир

Путин перед роспуском правительства пытался убедить Лукашенко в объединении РФ и Беларуси в "сверхдержаву", – Bloomberg

Это было его "планом А" по сохранению власти после истечения срока президентских полномочий. 

Путин перед роспуском правительства пытался убедить Лукашенко в объединении РФ и Беларуси в "сверхдержаву", – Bloomberg
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин накануне роспуска правительства пытался убедить президента Беларуси Александра Лукашенко в необходимости объединить их страны в "сверхдержаву". Об этом со ссылкой на два источника среди российских чиновников пишет Bloomberg

Это был "план А" Путина по сохранению власти после истечения срока своих президентских полномочий, который провалился. "План Б" – изменения в российскую Конституцию, которые вскоре готовятся принять. 

"Поглощение Белоруссии позволило бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового "Союзного государства", – добавили в агентстве.

Близкие к Кремлю люди считают, что Лукашенко, некогда сторонник слияния, сейчас категорически против.

"Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента. В то время как поправки к Конституции, за которые выступает Путин, могли бы дать ему некоторый контроль над его преемником на посту главы усиленной Госудумы, "идеальным вариантом является Беларусь", – сообщил политтехнолог Глеб Павловский.

Напомним, 7 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в Сочи более чем пятичасовые переговоры об интеграции в рамках так называемого "союзного государства". Во время открытой части переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь хочет от России равных условий.

Подробнее о том, почему переговоры между двумя президентами фактически ничем не завершились, читайте в материале LB.ua "Блицкрига не будет. Путин готовится к долгосрочной осаде Беларуси".

В конце января стороны не смогли договорится о поставках нефти на 2020 год. 31 декабря Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.

Договориться о поставках нефти на 2020 год РФ и Беларусь смогли лишь 9 февраля. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также