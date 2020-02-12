Дело Шептицкого: Израиль реагирует на инициативу главного раввина Украины

Председатель правления израильского Мемориального института Холокоста и героизма "Яд Вашем" Авнер Шалев отреагировал на инициативу главного раввина Украины Моше Реувена Асмана о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому звания "Праведник народов мира".

Ответ Авнера Шалева стал реакцией на письмо раввина Асмана от 21 января 2020 года - накануне Всемирного Форума памяти Холокоста в Иерусалиме. Напомним, что в изначальном обращении речь шла о необходимости вновь рассмотреть кандидатуру Андрея Шептицкого для присвоения ему высокого звания "Праведник народов мира" за спасение более чем 150-ти евреев в годы Холокоста на Западной Украине.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал инициативу главного раввина страны в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши 27 января 2020 года в ходе мемориальных мероприятий в честь Международного Дня памяти жертв Холокоста.

В распоряжении портала LB.ua оказалось это письмо из Иерусалима от главы "Яд Вашема".

В своем ответе Авнер Шалев отмечает, что "специальная комиссия по присвоению звания Праведников, созданная в 1963 году, несколько раз рассматривала кандидатуру митрополита Андрея Шептицкого, и нашла, что этот случай является очень трудным".

Комиссия Яд Вашема не сомневается в том, что Митрополит спасал евреев во время Холокоста. Несмотря на это, он не был признан как Праведник народов мира потому, что "он приветствовал немецких оккупантов в 1941 году, и поощрял украинцев вступать в их войска".

Авнер Шалев отметил также: были реальные свидетельства евреев, выживших в Холокосте, об их спасении благодаря Шептицкому, - но также были и показания других евреев, которые были уверены в том, что "именно его образ действий способствовал тому, что украинцы присоединялись в ряды убийц их семей".

Комиссия присвоила звания Праведников другим членам Униатской церкви – например, младшему брату митрополита - архимандриту Клементию Шептицкому. Но, как указывает в своем письме председатель правления "Яд Вашема", Комиссия рассматривает каждое дело индивидуально.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в комментарии порталу LB.ua заявил: "Авнер Шалев в своем ответе не ставит точку в вопросе присвоения звания Праведника Андрею Шептицкому, отмечая свою готовность к диалогу и сотрудничеству с членами и главами еврейской общины в Украине. Я буду продолжать работу с "Яд Вашемом". Поэтому я обращаюсь к историкам и другим ученым Украины с просьбой: давайте соберем все имеющиеся архивные материалы, чтобы развеять негативные стереотипы и советские мифы о якобы коллаборации Андрея Шептицкого с гитлеровским режимом".

"Только общими усилиями украинцев и евреев мы сможем добиться справедливости в отношении великого гуманиста и праведника Андрея Шептицкого", - подчеркнул главный раввин Украины Моше Реувен Асман порталу LB.ua.

Фото: Lb.ua

Израильский специалист по Украине Шимон Бриман – глава отдела Восточной Европы Хайфского Университета, отметил в комментарии порталу LB.ua: "Реакция Авнера Шалева оставляет открытым "окно возможностей" для нового рассмотрения дела Шептицкого в "Яд Вашем". Самое главное, что израильский мемориальный институт считает давно доказанными многочисленные факты спасения евреев Андреем Шептицким".

"Теперь слово за учеными-историками Украины, которые должны собрать все новые архивные материалы для того, чтобы рассеять старые представления Комиссии "Яд Вашема" о якобы поддержке Шептицким нацистского режима и его военных формирований – в первую очередь дивии СС "Галичина". Смогут ли современные ученые опровергнуть мифы советской эпохи – это уже вопрос к украинским историкам", - подчеркнул Шимон Бриман.