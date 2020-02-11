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В Китае на животных начали тестировать вакцину от коронавируса

Данные тестирования – очень ранняя стадия разработки вакцины.

В Китае на животных начали тестировать вакцину от коронавируса
Фото: zooprice.ru

В Китае на животных начали тестировать экспериментальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Вакцина mRNA была совместно разработана Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины были введены 100 с лишним мышам в воскресенье, 9 февраля.

Это произошло спустя две недели после того, как CDC 24 января успешно выделил первый штамм нового коронавируса.

В центре также предупредили, что тестирование на животных - это очень ранняя стадия разработки вакцины, и что еще предстоит сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях.

Далее будут проводиться испытания на токсичность на более крупных животных, таких как обезьяны.

При этом отмечается, что цикл разработки и производства вакцины mRNA короче, чем у традиционных вакцин.

Напомним, в Китае по состоянию на утро 11 февраля от коронавируса погибли 1016 человек. За минувший день скончались 108 пациентов, это самый большой суточный показатель смертности.

За 10 февраля на материковом Китае обнаружили 2478 новых случаев заражения, общее количество больных превысило 42 600 пациентов.

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