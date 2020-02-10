Трамп без объяснения уволил из Совета нацбезопасности брата-близнеца обличителя его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп без объяснения причины уволил из Совета национальной безопасности подполковника Евгения Виндмана, брат-близнец которого, Александр Виндман, был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.

Об этом сообщает корреспондент Politico со ссылкой на источник с непосредственным знанием дела, пишет ЕП.

Евгений Виндман работал старшим юристом и служащим по вопросам этики. Он также входил в Совет национальной безопасности, в котором служил его брат. В отличие от брата, он не участвовал в процессе импичмента, но их обоих уволили в тот же день.

После резонанса в СМИ, связанного с увольнением Александра Виндмана, воспринятым как месть со стороны Трампа, последний пояснил, что подполковник "был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков".

Однако брат подполковника Александра Виндмана, Евгений, 10 февраля до сих пор не получил "никакого объяснения" относительно своего увольнения, сообщает в Twitter корреспондент Politico.

Напомним, сотрудник Совета нацбезопасности США Александр Виндман, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, был выведен с территории Белого дома 7 февраля. Служба Виндмана должна была закончиться в июле. Его адвокат считает, что подполковника "попросили уйти за то, что он сказал правду".

Александр Виндман - уроженец Киева, его с братьями в детстве увез в США отец.

Виндман был первым свидетелем Конгресса, который слышал ставший скандальным телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Содержание переговоров настолько возмутило офицера, что он дважды обратился с официальной жалобой к главному юридическому консультанту Джону Эйзенбергу. После этого, нарушив запрет, введенный Белым домом для действующих сотрудников администрации, Виндман согласился выступить на закрытом заседании трех комитетов Конгресса в рамках слушаний об импичменте президента США.

На слушаниях он заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому.