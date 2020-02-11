Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000, за сутки погибли 108 человек

На круизном лайнере Diamond Princess обнаружили еще пять случаев заражения.

В Китае по состоянию на 11 февраля от коронавируса погибли 1016 человек. За минувший день скончались 108 пациентов, это самый большой суточный показатель смертности, пишет Reuters.

За 10 февраля на материковом Китае обнаружили 2478 новых случаев заражения, общее количество больных превысило 42 600 пациентов. 249 больных были обнаружены за пределами Китая за все время с начала эпидемии.

В Хубэе, эпицентре заболевания, на 20% уменьшилось количество новых заболевших сравнительно с предыдущим днем. Хубэй остается фактически изолированным, в городе закрыты аэропорт и железнодорожные станции, дороги заблокированы.

Количество заболевших на пассажирском круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Йокогаме, выросло со 130 до 135.

Напомним, что на этом корабле обнаружили вирус у двоих граждан Украины, мужчины и женщины, которые являются членами его экипажа. У обоих состояние стабильное, они госпитализированы.

Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тыс. пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле минимум 14 дней.