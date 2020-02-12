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Всемирный мобильный конгресс отмененили из-за коронавируса

Выставка была запланирована на 24-27 февраля в Барселоне.

Всемирный мобильный конгресс отмененили из-за коронавируса
Фото: gsmarena.com

Проведение крупнейшей в мире выставки мобильной индустрии - Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) - отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом в среду, 12 февраля, сообщил организатор мероприятия - ассоциация GSMA, передает DW.

"GSMA отменила MWC-2020, поскольку глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, риски, связанные с поездками, и другие обстоятельства делают проведение этого мероприятия невозможным", - говорится в заявлении главы MWC Джона Хоффмана.

Выставка была запланирована на 24-27 февраля в Барселоне.

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как несколько десятков крупных компаний объявили, что их представители не поедут на MWC. В числе прочих, от участия в выставке отказались Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony, Deutsche Telekom, Vodafone и другие компании.

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