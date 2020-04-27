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Минздрав планирует существенно увеличить тестирование на коронавирус

Задача - увеличить количество тестов на сутки до 8-10 тысяч и больше.

Минздрав планирует существенно увеличить тестирование на коронавирус
Фото: Youtube / Кабмін

Министерство здравоохранения планирует существенно увеличить тестирование на коронавирус.

Об этом на ежедневном брифинге в понедельник сказал министр Максим Степанов.

"Мы планируем увеличивать ПЦР-тестирование, чтобы иметь реальную картину. Чем больше мы тестируем, тем лучше мы можем контролировать ситуацию. На сегодня мы тестируем около 5,5-6 тысяч наших граждан. Задача, которая стоит сегодня, в ближайшее время увеличить это количество на сутки до 8-10 тысяч и дальше продолжать это увеличение", - сказал министр.

По его словам, украинские лаборатории будут использовать для этого тесты отечественного производства.

"Мы получили около 4,5 тыс. ПЦР-систем. Каждая ПЦР-система насчитывает около 100 тестов. То есть мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили. Получим еще сегодня некоторое количество. Если память не изменяет, это около 160 тысяч тестов", - сказал Степанов.

Он утверждает, что отечественные ПЦР-системы отвечают по качеству и точности зарубежным аналогам.

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