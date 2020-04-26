В Харьковской области зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице

За последние сутки там обнаружили 11 случаев.

В Харьковской области в селе Стрелечья зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице. Об этом в воскресенье утром сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

За последние сутки в области лабораторно подтвердили 22 случая заболевания COVID-19, из них 11 - в Областной психиатрической больнице №1 (среди больных - жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского и Зачепиловского районов).

Кучер отметил, что источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаях еще уточняется.

По его словам, это антирекорд для области по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 в сутки.

Въезд в село Стрелечья ограничили, сообщил глава Харьковской райгосадминистрации Артур Товмасян. На въездах в село установили контрольно-пропускные пункты, о порядке пропуска через КПП население проинформируют дополнительно.

Всего в Харьковской области по состоянию на утро 26 апреля коронавирус диагностировали у 147 человек, из них 15 - выздоровели, двое - умерли.