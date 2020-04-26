В Почаеве хотят ввести чрезвычайное положение из-за критического роста заболеваемости

Власти Кременецкого района в Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, хотят ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил руководитель районной госадминистрации Вячеслав Онишкевич, который через некоторое время отредактировал свой пост, убрав оттуда слова о чрезвычайном положении.

По его словам, в районе наблюдается критический рост случаев COVID-19.

За последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, а 20 из них в городе Почаев и пригороде - поселке Старый Почаев.

"Есть резкий рост, в районе уже 110 подтвержденных результатов. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения", - рассказал ВВС News Украина чиновник из местной власти.

Собеседник отметил, что на месте не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств. А помощь из области и Киева не поступает.

С 22 апреля власти района полностью запретили въезд и выезд жителей Почаева из-за вспышки коронавируса в городке на 8000 человек. Также на карантин закрыли Почаевскую лавру. Тогда больных в Почаеве было 43, а сегодня уже около 80.

Основным очагом вспышки коронавируса в городе может быть Почаевская лавра. Однако это не могут проверить из-за отказа настоятеля сотрудничать с врачами.

Несмотря на карантин Лавра не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и проводила литургии с большим количеством прихожан, в связи с чем было начато уголовное производство.