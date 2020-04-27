​Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 9 тысяч человек

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 27 апреля достигло 9009 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 392 (или 4,5%), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самое большое количество новых случаев за сутки подтвердили в Харьковской (+49), Закарпатской (+46), Черновицкой (+34) областях и Киеве (+32).
Среди заболевших госпитализированы 2833 человека (+83 за сутки), в том числе 124 ребенка и 294 медработника. Остальные 6176 пациентов находятся на амбулаторном лечении, в том числе 490 детей и 1455 медработников.
110 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек (+11 за сутки); вылечились 864 (+24 за сутки). Около 86% умерших - люди старше 50 лет.
26 апреля в Украине провели 4251 лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции.
Статистика по регионам:
- Винницкая обл. - 398 случаев (64 выздоровели)
- Волынская обл. - 254 случая (49 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 319 случаев (13 выздоровели)
- Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
- Житомирская обл. - 351 случай (10 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 375 случаев (30 выздоровели)
- Запорожская обл. - 204 случая (39 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 761 случай (66 выздоровели)
- м. Киев - 1220 случаев (60 выздоровели)
- Киевская обл. - 570 случаев (57 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 337 случаев (54 выздоровели)
- Львовская обл. - 358 случаев (57 выздоровели)
- Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 115 случаев;
- Одесская обл. - 240 случаев (9 выздоровели)
- Полтавская обл. - 173 случая (14 выздоровели)
- Ровенская обл. - 522 случая (46 выздоровели)
- Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 612 случаев (70 выздоровели)
- Харьковская обл. - 196 случаев (15 выздоровели)
- Херсонская обл. - 88 случаев (15 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 72 случая (16 выздоровели)
- Черкасская обл. - 267 случаев (55 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1375 случаев (60 выздоровели)
- Черниговская обл. - 35 случаев (4 выздоровели).