​Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 9 тысяч человек

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 27 апреля достигло 9009 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 392 (или 4,5%), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самое большое количество новых случаев за сутки подтвердили в Харьковской (+49), Закарпатской (+46), Черновицкой (+34) областях и Киеве (+32).

Среди заболевших госпитализированы 2833 человека (+83 за сутки), в том числе 124 ребенка и 294 медработника. Остальные 6176 пациентов находятся на амбулаторном лечении, в том числе 490 детей и 1455 медработников.

110 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек (+11 за сутки); вылечились 864 (+24 за сутки). Около 86% умерших - люди старше 50 лет.

26 апреля в Украине провели 4251 лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции.

Статистика по регионам: