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За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000

За сутки умерли 20 человек, выздоровели - 330. 

Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Фото: facebook/Максим Куций

В Украине по состоянию на 15 мая лабораторно подтвердили 17 330 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве. 

За сутки обнаружили 483 новых случая заболевания, 20 летальных исходов и 330 новых выздоровевших.

Общее количество летальных исходов - 476. Выздоровели 4 473 пациента.

Самое большое количество людей заболело в Черновицкой области (2600), Киеве (2068), Ивано-Франковской области (1188), Киевской области (1094), Ровенской (1074) и Тернопольской (1060) областях. В других регионах количество подтвержденных случаев не превышает 1000. Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют. 

Напомним, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, "эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти". 

 

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