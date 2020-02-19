Трасса Решетиловка-Днепр - один из главных объектов “Большой стройки”, – советник премьер-министра Голик

Строительство т рассы Решетиловка – Днепр, которая соединит Днепр, Полтаву и Киев, будет завершено в 2021 году, а в текущем работы на ней начнутся раньше из-за теплой погоды . Об этом на своей странице в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик. Эта трасса является частью проекта «Большая стройка».

«Пока была зима, много про дороги говорили, но работы на дорогах, кроме их обслуживания, не велись. В Полтавской области все процедуры проведены, здесь только полный вперед. В Днепропетровской области процедуры еще идут. Но мы постараемся сделать невозможное», - отметил советник премьера.