​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
В Китае умер украинский тренер по фигурному катанию
В Китае умер украинский тренер по фигурному катанию
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
План уничтожения Майдана
План уничтожения Майдана
Очі Майдану
Очі Майдану
Путин уволил своего помощника Суркова
Путин уволил своего помощника Суркова
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Трасса Решетиловка-Днепр - один из главных объектов “Большой стройки”, – советник премьер-министра Голик

В Полтавской области все процедуры проведены, в Днепропетровской - еще идут.

Трасса Решетиловка-Днепр - один из главных объектов “Большой стройки”, – советник премьер-министра Голик

Строительство т рассы Решетиловка – Днепр, которая соединит Днепр, Полтаву и Киев, будет завершено в 2021 году, а в текущем работы на ней начнутся раньше из-за теплой погоды . Об этом на своей странице в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик. Эта трасса является частью проекта «Большая стройка».

«Пока была зима, много про дороги говорили, но работы на дорогах, кроме их обслуживания, не велись. В Полтавской области все процедуры проведены, здесь только полный вперед. В Днепропетровской области процедуры еще идут. Но мы постараемся сделать невозможное», - отметил советник премьера.

По сообщениям СМИ , проект развития инфраструктуры «Большая Стройка», в ходе которого в 2020 году в Украине должны быть построены сотни объектов, в правительстве курирует советник премьер-министра Юрий Голик.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram

Читайте также