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Кабмин уволил главу Офиса финансового контроля

Правительство Шмыгаля возвращается к Госаудитслужбе.

Кабмин уволил главу Офиса финансового контроля
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля .

Об этом говорится в распоряжении №446 от 24 апреля.

Офис финконтроля был создан в декабре 2019 года путем реорганизации Госаудитслужбы, которая в свою очередь была создана вместо Государственной финансовой инспекции, а та - вместо Главного контрольно-ревизионного управления.

Буграк успел несколько недель провести на должности главы Госаудитслужбы, а с 5 февраля возглавил Офис финконтроля.

Через месяц после его назначения в Украине сменилось правительство, и новый Кабмин ищет председателя снова в Госаудитслужбу, а не в ОФК.

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