В Киеве 5 мая до +19, днем дожди с грозой

Осадки ожидаются во всех регионах страны.

В Киеве 5 мая переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь; в Черновицкой области ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +2…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Сумской области днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+13 градусов, днем +14…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Запорожской области днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, небольшой дождь (ночью местами), ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

Напомним, что на сегодня синоптики прогнозировали до +20 градусов и град.