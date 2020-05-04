Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве 5 мая до +19, днем дожди с грозой

Осадки ожидаются во всех регионах страны. 

В Киеве 5 мая до +19, днем дожди с грозой
Фото: EPA/UPG

В Киеве 5 мая переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов, сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь; в Черновицкой области ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +2…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Сумской области днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+13 градусов, днем +14…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Запорожской области днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, небольшой дождь (ночью местами), ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

Напомним, что на сегодня синоптики прогнозировали до +20 градусов и град.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также