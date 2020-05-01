В Киеве 2 мая прогнозируется от +20 и кратковременные дожди

Осадки будут в большинстве регионов.

В Киеве 2 мая переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+24 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +22…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, лишь в Одесской области днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

Напомним, что на сегодня в Киеве прогнозировали небольшой дождь, до +19 градусов тепла.