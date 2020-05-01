Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Лавра закрита, лікарня забита хворими на COVID-19. Як живе Почаїв на карантині
Лавра закрита, лікарня забита хворими на COVID-19. Як живе Почаїв на карантині
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Россия подписала "Минск" как сторона конфликта на Донбассе, а не посредник, - Маас
Россия подписала "Минск" как сторона конфликта на Донбассе, а не посредник, - Маас
​В Черновцах больной COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
​В Черновцах больной COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком
Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком
Медики Южной Кореи практически исключили повторное заражение коронавирусом у переболевших
Медики Южной Кореи практически исключили повторное заражение коронавирусом у переболевших
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве 2 мая прогнозируется от +20 и кратковременные дожди

Осадки будут в большинстве регионов. 

В Киеве 2 мая прогнозируется от +20 и кратковременные дожди
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

В Киеве 2 мая переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градусов, сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+24 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +22…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, лишь в Одесской области днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

Напомним, что на сегодня в Киеве прогнозировали небольшой дождь, до +19 градусов тепла. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также