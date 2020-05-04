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Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Три обстрела были зафиксированы районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ВСУ неподалеку Верхнеторецкого; по окрестностям Новотроицкого и Авдеевки вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - отметили в штабе.

В районе ответственности группировки "Север" боевики из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Крымского.

Потерь среди ВСУ не было.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС противник 11 раз нарушал режим прекращения огня, в результате пострадали четверо украинских военных.

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