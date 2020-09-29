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Орбан зажадав відставки віцеголови Єврокомісії за слова про "хвору демократію" в Угорщині

Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн підтримала заступницю.

Орбан зажадав відставки віцеголови Єврокомісії за слова про "хвору демократію" в Угорщині
Виктор Орбан
Фото: noi.md

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до відставки віцеголови Європейської Комісії Вери Юрової через її "зневажливі публічні заяви" щодо демократії в Угорщині.

Про це повідомляє DW.

"Згідно зі словами віцеголови, в Угорщині розбудовується "хвора демократія", - написав Орбан у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, оприлюдненому у вівторок, 29 вересня.

"Заяви віцеголови Вери Юрової є несумісними з її теперішнім мандатом, тому її відставка є обов'язковою", - наголосив угорський прем'єр.

Лист Орбана є реакцією на заяву Юрової в нещодавньому інтерв'ю, опублікованому 25 вересня в німецькому виданні Spiegel: "Пан Орбан любить казати, що будує неліберальну демократію. Я б сказала, що він будує хвору демократію".

Юрова в середу, 30 вересня, представлятиме звіт Єврокомісії щодо верховенства права в Угорщині.

Тим часом речниця голови Єврокомісії заявила, що фон дер Ляєн "цілком довіряє" Юровій. "Голова Єврокомісії тісно співпрацює з віцеголовою Юровою щодо верховенства права. Віцеголова має повну довіру голови", - заявила речниця.

Нагадаємо, що Європейський Союз проводить розслідування щодо ситуації з верховенством права в Угорщині та Польщі, де під ударом опинилися незалежність судової влади, ЗМІ та неурядових організацій.

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