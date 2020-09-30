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У Трампа вимагають перевірити вуха учасників дебатів на "підказчики"

Трамп дав згоду на таку перевірку. Натомість у штабі Байдена подібну перевірку нібито відхилили. 

У Трампа вимагають перевірити вуха учасників дебатів на "підказчики"
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп просив ввести додаткове правило напередодні перших президентських дебатів у вівторок ввечері між ним і кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом.

Про це пише Fox News з посиланням на власні джерела.

Як йдеться у повідомленні, представники виборчого штабу Дональда Трампа нібито вимагали перед дебатами, щоб штаб Байдена дозволив третій стороні перевіряти вуха кожного учасника дебатів на предмет електронних пристроїв або передавачів. 

Трамп дав згоду на таку перевірку. Натомість у штабі Байдена подібну перевірку нібито відхилили. 

При цьому у Байдена просили зробити дві перерви під час 90-хвилинних дебатів. У Трампа цю пропозицію також відхилили, повідомили співрозмовники видання.

"Кілька днів тому представники Джо Байдена погодилися на попередню перевірку на предмет електронних навушників, але сьогодні різко змінили свою думку і відмовилися. Представник Байдена попросили кілька перерв під час дебатів, в чому президент Трамп не потребував, тому ми відхилили це прохання", - сказав представник кампанії Трампа Тім Мерт.

Нагадаємо, за день до перших дебатів рейтинг чинного президента США, республіканця Дональда Трампа майже зрівнявся із рейтингом його головного опонента, демократа Джо Байдена.

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