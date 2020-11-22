Сенкевич перемагає на виборах мера Миколаєва, - екзит-пол

Чинний мер Миколаєва Олександр Сенкевич ("Пропозиція") перемагає на виборах міського голови з показником 61,6%.

Про це свідчать дані екзит-полу, оприлюднені в ефірі програми "Битва за город", пише НВ.

Його суперник від ОПЗЖ Владислав Чайка набрав 38,4%.

Сенкевич очолив місто в 2015 році, перед тим був директором підприємства "Лєда". У жовтні 2017 депутати Миколаївської міської ради висловили меру недовіру та оцінили його роботу як незадовільну. Проте Центральний суд Миколаєва визнав рішення про відсторонення Сенкевича недійсним.

У серпні цього року в міськраді Миколаєва провели обшуки у справі щодо продовження строків угоди про оренду землі забудовнику "Альянс Інвест Миколаїв".

Владислав Чайка – син колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки, який очолював місто 13 років. У першому турі виборів він набрав 29,3% голосів, його суперник Сенкевич – майже на 10% більше.