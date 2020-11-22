Активісти влаштували автопробіг до "Феофанії", щоб оголосити свої вимоги Зеленському
Активісти влаштували автопробіг до "Феофанії", щоб оголосити свої вимоги Зеленському
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Під будинок Порошенка в Козині привезли "тітушок"
Під будинок Порошенка в Козині привезли "тітушок"
Носороги і герої. До річниці Майдану
Носороги і герої. До річниці Майдану
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Митрополит Климент: “Я перебуваю на території Криму, позбавлений всіх прав. Цей психологічний тиск гірший за ув’язнення”
Митрополит Климент: “Я перебуваю на території Криму, позбавлений всіх прав. Цей психологічний тиск гірший за ув’язнення”
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ГоловнаПолітика

Сенкевич перемагає на виборах мера Миколаєва, - екзит-пол

Розрив з іншим кандидатом - понад 20%. 

Сенкевич перемагає на виборах мера Миколаєва, - екзит-пол
Сенкевич
Фото: mirada.gov.ua

Чинний мер Миколаєва Олександр Сенкевич ("Пропозиція") перемагає на виборах міського голови з показником 61,6%.

Про це свідчать дані екзит-полу, оприлюднені в ефірі програми "Битва за город", пише НВ

Його суперник від ОПЗЖ Владислав Чайка набрав 38,4%.

Сенкевич очолив місто в 2015 році, перед тим був директором підприємства "Лєда". У жовтні 2017 депутати Миколаївської міської ради висловили меру недовіру та оцінили його роботу як незадовільну. Проте Центральний суд Миколаєва визнав рішення про відсторонення Сенкевича недійсним

У серпні цього року в міськраді Миколаєва провели обшуки у справі щодо продовження строків угоди про оренду землі забудовнику "Альянс Інвест Миколаїв". 

Владислав Чайка – син колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки, який очолював місто 13 років. У першому турі виборів він набрав 29,3% голосів, його суперник Сенкевич – майже на 10% більше.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також