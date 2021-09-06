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Телеканал "Україна" закриває програму "Велика деолігархізація", бо "зник предмет розгляду"

Журналісти відреагували на заяву омбудсманки про нібито неконституційнійсть законопроєкту.

Телеканал "Україна" закриває програму "Велика деолігархізація", бо "зник предмет розгляду"
Фото: kanalukraina.tv

Телеканал "Україна" повідомив про закриття першого сезону інформаційно-аналітичної програми "Велика деолігархізація".

Останню серію "Великої деолігархізації" глядачі каналу "Україна 24" могли переглянути 4 вересня. На каналі "Україна" програма вийшла в ніч на понеділок, 6 вересня, інформує пресслужба телеканалу.

"Ми змушені констатувати, якщо законопроєкт 5599 неконституційний, то й деолігархізація в Україні виглядає завершеною, а раз так - у програми «Велика деолігархізація» зникає предмет розгляду", - сказано в повідомленні.

3 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про невідповідність законопроєкту №5599 конституційним нормам і запропонувала надіслати документ на розгляд Венеціанської комісії. Конституційний Суд законопроєкт про деолігархізацію ще не розглядав.

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів був проголосований в першому читанні 1 липня. Документ передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження їхнього впливу на ЗМІ та подання "декларацій" про контакти з олігархами.

У травні в РНБО повідомили, що нарахували 13 олігархів, але прізвища назвати відмовилися. 

Цей законодавчий акт президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак законопроєкт без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

6 вересня стало відомо, що народні депутати подали до другого читання законопроєкту про олігархів 1257 поправок. Серед пропонованих ключових змін - пропозиція змінити орган, який буде ухвалювати рішення щодо визнання олігархом.

Законопроєкт №5599 є одним із ключових, котрі мають ухвалити цієї осені. 

Докладно про те, що зміниться з ухваленням законопроєкту, читайте в матеріалі «Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку на LB.ua.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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