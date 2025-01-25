Сили оборони зупинили штурм армії РФ на Донеччині

Бійці Нацгвардії розгромили штурмову групу росіян, які намагалися атакувати позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

У відео, яке опублікували НГУ видно, що росіяни під прикриттям своєї техніки намагаються просунутися через поле у бік українських позицій, однак дістають відсіч, внаслідок чого ворожий штурм зупинили.

Зазначається, що штурм ворога зупинили бійці 5-го окремого загону ЦСП Омега.

"Окупанти задіяли декілька одиниць техніки, у тому числі і броньовану. Камера розвідувального дрона зафіксувала знищення техніки разом з окупантами", — ідеться у повідомленні.