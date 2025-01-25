Держспецзв'язку знову контролюватиме кіберзахист держустанов

Кабмін відновив повноваження Держспецзв’язку з контролю криптографічного та технічного захисту інформаційних ресурсів, а також кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.
"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка відновлює повноваження Адміністрації Держспецзв’язку для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері кіберзахисту, а також криптографічного та технічного захисту інформації державних органів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІ)", – йдеться у повідомленні пресслужби Держспецзв'язку.
Відповідні повноваження були призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ.
У Держспецзв'язку пояснюють, що протягом 2024 року суттєво збільшилася кількість кібератак на урядові та оборонні організації. За даними Державного центру кіберзахисту відомства, кількість кіберінцидентів в енергетичному секторі та секторі безпеки і оборони зросла більш, ніж удвічі.
А ухвалене рішення дасть можливість значно оперативніше реагувати на загрози, які виникають через посилення кібератак з боку агресора.
Зазначається, що реалізація нових повноважень сприятиме посиленню обороноздатності країни, захисту персональних даних, даних про об’єкти критичної інфраструктури та військові ресурси, а також зниженню ризику витоку інформації, яка може бути використана агресором для високоточних ударів чи інших деструктивних дій.
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