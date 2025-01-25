Держспецзв'язку знову контролюватиме кіберзахист держустанов

Кабмін відновив повноваження Держспецзв’язку з контролю криптографічного та технічного захисту інформаційних ресурсів, а також кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка відновлює повноваження Адміністрації Держспецзв’язку для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері кіберзахисту, а також криптографічного та технічного захисту інформації державних органів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІ)", – йдеться у повідомленні пресслужби Держспецзв'язку.

Відповідні повноваження були призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У Держспецзв'язку пояснюють, що протягом 2024 року суттєво збільшилася кількість кібератак на урядові та оборонні організації. За даними Державного центру кіберзахисту відомства, кількість кіберінцидентів в енергетичному секторі та секторі безпеки і оборони зросла більш, ніж удвічі.

А ухвалене рішення дасть можливість значно оперативніше реагувати на загрози, які виникають через посилення кібератак з боку агресора.

Зазначається, що реалізація нових повноважень сприятиме посиленню обороноздатності країни, захисту персональних даних, даних про об’єкти критичної інфраструктури та військові ресурси, а також зниженню ризику витоку інформації, яка може бути використана агресором для високоточних ударів чи інших деструктивних дій.

Наприкінці минулого року протягом п'яти годин на офіційний сайт Енергоатому здійснювалася кібератака.

20 грудня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила про здійснення наймасштабнішої цілеспрямованої кібератаки на дані єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції її відомства.