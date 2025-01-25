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Держспецзв'язку знову контролюватиме кіберзахист держустанов

Кабмін відновив відповідні повноваження. 

Держспецзв'язку знову контролюватиме кіберзахист держустанов
Фото ілюстративне
Фото: platforma-msb.org

Кабмін відновив повноваження Держспецзв’язку з контролю криптографічного та технічного захисту інформаційних ресурсів, а також кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка відновлює повноваження Адміністрації Держспецзв’язку для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері кіберзахисту, а також криптографічного та технічного захисту інформації державних органів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІ)", – йдеться у повідомленні пресслужби Держспецзв'язку.

Відповідні повноваження були призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ. 

У Держспецзв'язку пояснюють, що протягом 2024 року суттєво збільшилася кількість кібератак на урядові та оборонні організації. За даними Державного центру кіберзахисту відомства, кількість кіберінцидентів в енергетичному секторі та секторі безпеки і оборони зросла більш, ніж удвічі. 

А ухвалене рішення дасть можливість значно оперативніше реагувати на загрози, які виникають через посилення кібератак з боку агресора. 

Зазначається, що реалізація нових повноважень сприятиме посиленню обороноздатності країни, захисту персональних даних, даних про об’єкти критичної інфраструктури та військові ресурси, а також зниженню ризику витоку інформації, яка може бути використана агресором для високоточних ударів чи інших деструктивних дій.

  • Наприкінці минулого року протягом п'яти годин на офіційний сайт Енергоатому здійснювалася кібератака.
  • 20 грудня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила про здійснення наймасштабнішої цілеспрямованої кібератаки на дані єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції її відомства.
  • У жовтні минулого року урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила нову масштабну кібератаку, спрямовану на органи місцевого самоврядування України. 
  • Перед цим хакери розповсюджували шкідливе ПЗ нібито від імені СБУ.
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