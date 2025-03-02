Канада запровадила санкції проти 10 фізичних та 21 юридичної особи РФ

У списку - російські парамілітарні групи, що підтримують війну проти України.

Канада оголосила про запровадження санкцій проти 31 росіянина й російських парамілітарних груп, які підтримують агресію проти України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіс премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Зазначається, що на саміті "Забезпечення нашого майбутнього" прем'єр оголосив про нові санкції проти 10 фізичних та 21 юридичної особи, включаючи парамілітарні організації та їхніх лідерів, "щоб допомогти протистояти використанню Росією сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні".

Під нові санкції, оголошені сьогодні, потрапили "9 лідерів поствагнерівських воєнізованих організацій, один член пов'язаного з ними вищого російського військового керівництва, 9 воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі Кремля, а також 12 пов'язаних з ними організацій, які відповідають за видобуток ресурсів у цій мережі".

"Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3000 осіб та організацій, дотичних до агресії Росії. Канада рішуче налаштована й надалі працювати із партнерами, посилюючи економічний тиск на Росію", - йдеться в повідомленні уряду.