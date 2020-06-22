Тренер Джоковича и еще два топ-теннисиста сдали положительный тест на COVID-19

Хорватский теннисист Борна Чорич, а также тренеры Новака Джоковича и Григора Димитрова сдали положительный тест на коронавирус, сообщает kurir.rs.
После того, как у 19-й ракетки мира, болгарина Григора Димитрова выявили коронавирус, всех остальных 22-х участников второго этапа Adria Tour также проверили на COVID-19. В итоге у троих из них также выявили заражение - это у 33-й ракетки мира Борна Чорича, тренера первой ракетки мира Новака Джоковича Марко Паники и тренера Димитрова Кристиана Гро.
При этом сообщается, что у зараженных нет никаких симптомов болезни.
Напомним, что в теннисном турнире выступили, помимо организатора турнира Джоковича, Димитрова и Чорича, 7-я ракетка мира, немец Александр Зверев, 37-я ракетка мира, хорват Марин Чилич и другие теннисисты.
Сам Джокович отказался сдавать тест в Хорватии из-за того, что хорошо себя чувствует и не испытывает симптомов.
Тренер Новака Горан Иванишевич по своей инициативе сделал тест в прошлую пятницу и получил отрицательный результат. При этом отмечается, что по приезде в Белград Джокович будет на связи с эпидемиологом и своим врачом.
Добавим, что финал Adria Tour был отменен. На последней стадии соревнований должен был играть Андрей Рублев и сам Джокович.
#AdriaTour | CANCELADA la final entre Djokovic y Rublev en #Zadar. Primera consecuencia del positivo por COVID-19 de Dimitrov. Decisión acertada, esperemos que no llegue tarde pic.twitter.com/LL8HnqZKgu— Fernando Murciego (@fermurciego) June 21, 2020