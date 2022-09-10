У Бразилії чоловіка вбили під час сварки через президентські вибори. Це щонайменше другий такий інцидент

У Бразилії на тлі зросатання політичної напруги чоловіка вбили через суперечку щодо президентів. Прихильник чільного глави держави Жаїра Болсонару завдав смертельного поранення прихильнику експрезидента Луїса да Сільви, пише Reuters.

Убивство відбулося в західно-центральному штаті Мату-Гросу. Між чоловіками спалахнула суперечка щодо підтримки кандидатів у президенти.

Підозрюваний був заарештований. Директорка організації Human Rights Watch у Північній та Південній Америці Хуаніта Гоебертус Естрада заявила, що "всі кандидати мають рішуче засудити вбивство". Вона наголосила, що бращильці заслуговують мирних виборів та повинні мати можливість брати участь у політичних дискусіях без страху насильства.

Аналогічний інцидент уже траплявся в липні, коли місцевого посадовця з опозиційної Робічної партії Лули застрелив федеральний наглядач вʼязниці, який підтримував Болсонару. А в цю пʼятницю про напад заявив прихильник Болсонару. Він сказав, що на нього напав прихильники Робітничої партії.

Вибори президента Бразилії пройдуть у жовтні цього року. Висуваються, зокрема, чинний президент Жаїр Болсонару та колишній – Луїс да Сільва.

Також відбудуться вибори до Конгресу.

Болсонару за роки президентства відзначився сумнівними рішеннями щодо боротьби з ковідом. Проти нього протестували тисячі людей. Його опонент, да Сільва, був засуджений за відмивання грошей і хабар у вигляді розкішного пентхауса в курортному місті Гуаружа та за допомогу іншим фірмам отримати замовлення у контрольованого державою нафтового концерну Petrobras в обмін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атібая в штаті Сан Паоло.