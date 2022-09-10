В Індонезії відбулася серія землетрусів

В Індонезії в районі Папуа відбулася серія землетрусів магнітудою від 5,5 до 6,2 бали. До цунамі вони, як очікується, не призведуть, пише Reuters із посиланням на індонезійське геофізичне агентство.

Даних про руйнування та жертв немає.

Найсильніший землетрус в 6,2 бали відбувся останнім, на глибині 16 км. Йому передували в 6,1, 5,9 та 5,5.

Індонезія розташована по обидва боки "Тихоокеанського вогняного кільця", де є різні тектонічні плити земної кори, що створює сейсмічну активність.

Землетруси в Індонезії відбуваються регулярно. В 2018 від нього загинули понад 90 людей. У 2021 загинули понад 50 людей, сотні постраждали.