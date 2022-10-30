Росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумщини, поранена жінка

Здоров’ю пораненої жінки нічого не загрожує.

Російські окупанти протягом 30 жовтня обстріляли Краснопільську та Середино-Будську громади Сумської області. Загалом зафіксували 28 приходів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“По Краснопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів 82 мм калібру (12 вибухів). Внаслідок обстрілу поранена цивільна мешканка. У жінки мінно-вибухова травма і лікарі дістали з її голови уламок. Зараз життю та здоров‘ю постраждалої нічого не загрожує”, - розповів Живицький.

Росіяни також обстріляли Середино-Будську громаду із мінометів 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 приходів.

Внаслідок цього обстрілу був пошкоджений приватний будинок та автомобіль у одному із сіл громади.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали 24 удари по Донеччині, обстріляли 16 населених пунктів. Від артилерійських обстрілів в Антонівці, Єлизаветівці, Первомайському, Дружбі та Кліщіївці загинули люди.