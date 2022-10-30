У Сєвєродонецьку розгорнуто табір підготовки мобілізованих окупантів, - Стрюк

В тимчасово окупованому росіянами Сєвєродонецьку розгорнуто табір підготовки мобілізованих. Також у місті значно збільшилась кількість російських військових.
Про це повідомив керівник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.
Він додав, що окупаційну адміністрацію покинули деякі співробітники, які раніше туди влаштувалися.
Російські військові, що приїхали у Сєвєродонецьк, організували нову хвилю мародерства. Також Стрюк підтвердив, що вони займають порожні квартири, які залишилися в гарному стані.
В багатьох домах, куди росіяни подали напругу, світло зникло через перенавантаження.
Найбільшою загрозою від дій росіян зараз є мінування околиць.
Нагадаємо, російські окупанти у Луганській області не можуть виплатили мешканцям обіцяні компенсації за знищене житло у Сєвєродонецьку.