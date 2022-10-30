Із прифронтового села на Херсонщині вдалось евакуювати 33 людей, - Вілкул

Сьогодні, 30 жовтня, вдалося евакуювати 33 особи з одного із прифронтових сіл у Херсонській області, зокрема двох немовлят.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він додав, що сьогодні внаслідок обстрілу Новоолександрівської громади Бериславського району Херсонщини постраждали 3 цивільні особи.

“Людей, у яких немає родичів, де можна зупинитися, розміщуємо в місця компактного проживання – в школи та терцентри. Вони отримують усю необхідну допомогу”, - зазначив Вілкул.

Зараз у Кривому Розі офіційно зареєструвались 66 тис. біженців, а реально прибуло понад 75 тис. людей. Їм надають допомогу, у тому числі, з розміщенням у місцях компактного проживання, зараз їх у місті 86. Також надається медична, психологічна та інші види допомоги.

Нагадаємо, в Дніпрі ведеться реконструкція приміщення під мультисервісний хаб для маріупольців, який має бути відкритий до кінця року.