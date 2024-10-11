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Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів за добу

 Загалом Росія вже втратила в Україні 666 340 військових.

Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів за добу
Втрати армії окупантів на Харківському напрямку
Фото: тг-канал Сергія Стерненка

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні  666 340 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 666340 (+1140)
  • танків ‒ 8953 (+8) 
  • бойових броньованих машин ‒ 17800 (+35) 
  • артилерійських систем – 19322 (+59)
  • РСЗВ – 1229 (+4) 
  • засоби ППО ‒ 976 (+3)
  • літаків – 369 (+0) 
  • гелікоптерів – 329 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70) 
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) 
  • спеціальна техніка ‒ 3396 (+10).

Дані уточнюються.

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