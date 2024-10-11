Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 666 340 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 666340 (+1140)
- танків ‒ 8953 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 17800 (+35)
- артилерійських систем – 19322 (+59)
- РСЗВ – 1229 (+4)
- засоби ППО ‒ 976 (+3)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70)
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 3396 (+10).
Дані уточнюються.