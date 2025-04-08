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Жертвами рясних дощів у столиці ДР Конго стали щонайменше 33 людини

Місто Кіншаса з населенням 17 мільйонів людей розташоване на річці Конго, яка є однією з найбільших у світі та простягається через всю країну.

Жертвами рясних дощів у столиці ДР Конго стали щонайменше 33 людини
Фото: EPA/UPG

Рясні дощі та повені вбили щонайменше 33 людини в Кіншасі ‒ столиці Демократичної Республіки Конго, повідомляє BBC.

Мешканці намагалися втекти від повені, пробираючись вбрід, пливучи або на саморобних каное. Вода досягла 1,5 метри у висоту. 

Місто з населенням 17 мільйонів людей розташоване на річці Конго, яка є однією з найбільших у світі та простягається через всю країну.

Повені є звичайним явищем ‒ річка нещодавно досягла найвищого рівня за шість десятиліть.

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Деякі райони столиці схильні до ерозії ґрунту, і в останні роки президент Конго попереджав, що кліматична криза погіршує повені.

Багато будинків у західному Кіншасі знесло після повені в ніч з п'ятниці на суботу.

За словами столичного мера, загалом постраждало близько половини з 26 районів міста, у які скерували пошуково-рятувальні групи.

Найбільше постраждали околиці міста, а також деякі з його найбідніших районів.

Місцеві жителі розлючені на владу, звинувачуючи її в надто повільній реакції та недостатній допомозі.

Фото: EPA/UPG

Повені також призвели до того, що люди у багатьох районах Кіншаси зіткнулися з нестачею води, насоси водоочищення у місті затопило.

Найзавантаженіша дорога міста, яка з'єднує центр із міжнародним аеропортом, непрохідна, як і частина автомагістралі, яка сполучає столицю з головним портом країни Матаді.

Фото: EPA/UPG

Найближчими тижнями в Кіншасі очікуються нові сильні зливи, так само як і у східному місті Гома, яке на початку цього року захопили повстанці. Національне метеорологічне агентство також попереджає про сильні дощі в інших місцях, особливо на півночі та північному сході країни.

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