У МЗС відреагували на заяву конгресвумен Спартц, яка закликала віддати окуповані території Росії

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували інтерв’ю конгресвумен-республіканки українського походження Вікторії Спартц, яка закликала віддати окуповані території Росії.
"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською", - написав у соцмережі X речник МЗС Георгій Тихий.
Unlike Victoria, all of our land has always been and will always remain Ukrainian. https://t.co/pOeBxT82It— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 7, 2025
Напередодні британське видання Telegraph опублікувало інтерв’ю зі Спартц із заголовком "Я - єдина членкиня Конгресу, народжена в Україні. Ось чому ми маємо віддати землю Росії".
Спартц сказала, що "просто не розуміє", як Україна може не погоджуватися віддати Росії окуповані території. Вона також закликала українців не підтримувати президента Володимира Зеленського на майбутніх виборах: "У них будуть вибори, і якщо вони оберуть його, вони втратять решту країни".
Протягом розмови Спартц називала український народ "вони" і наголошувала на тому, що вона є громадянкою США.
- Нагадаємо, Спартц - уродженка міста Носівка Чернігівської області й переїхала до США у віці 22 років. Вона відома тим, що, попри своє походження, кілька разів гучно висловлювалася проти надання допомоги Україні. Так, у 2022 вона голосувала проти виділення нашій державі 12 мільярдів доларів, а також вимагала запровадити нагляд за тим, як Україна використовує надані гроші.
- Спартц також звинувачувала Україну в можливій контрабанді зброї, зокрема й наданої міжнародними союзниками. У Держдепі після цього висловили упевненість: надана Україні зброя перебуває в надійних руках. Україна на заяви конгресменки відповіла, що озвучений Спартц наратив збігається з російською пропагандою.