"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською".

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували інтерв’ю конгресвумен-республіканки українського походження Вікторії Спартц, яка закликала віддати окуповані території Росії.

"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською", - написав у соцмережі X речник МЗС Георгій Тихий.

Unlike Victoria, all of our land has always been and will always remain Ukrainian. https://t.co/pOeBxT82It — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 7, 2025

Напередодні британське видання Telegraph опублікувало інтерв’ю зі Спартц із заголовком "Я - єдина членкиня Конгресу, народжена в Україні. Ось чому ми маємо віддати землю Росії".

Спартц сказала, що "просто не розуміє", як Україна може не погоджуватися віддати Росії окуповані території. Вона також закликала українців не підтримувати президента Володимира Зеленського на майбутніх виборах: "У них будуть вибори, і якщо вони оберуть його, вони втратять решту країни".

Протягом розмови Спартц називала український народ "вони" і наголошувала на тому, що вона є громадянкою США.