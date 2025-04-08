Акаунт X Петра Фіали атакували фейковими дописами, зокрема про напад Росії на чеських військових

Акаунт прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали на соціальній платформі X зазнав атаки сьогодні вранці.
У ньому з’явилися фейкові дописи, зокрема про напад Росії на чеських солдатів, заявив речник урядового офісу.
“Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності”, ‒ заявила прессекретарка Люсі Міхут Єсаткова Reuters.
Допис, у якому чеською мовою йшлося, що російські війська атакували чеські частини біля кордону з Калінінградом, пізніше було видалено.
Дописи чеською та англійською мовами про реакцію на тарифи США також видалили з облікового запису Фіала, який має 366 700 підписників.
- Раніше стало відомо, що соціальна мережа X, яку мільярдер Ілон Маск нещодавно де-факто продав самому собі, оголосила про зміну політики щодо облікових записів, які імітують чи наслідують інших користувачів.
- Фейкові чи пародійні акаунти з 10 квітня зобов'язані вказувати у своїй назві цей статус, а також змінити фото, якщо воно збігається з тим, яке використовує реальна особа на своїй справжній сторінці. Вимога поширюється також на фан-спільноти.