Акаунт X Петра Фіали атакували фейковими дописами, зокрема про напад Росії на чеських військових

Допис, у якому чеською мовою йшлося, що російські війська атакували чеські частини біля кордону з Калінінградом, пізніше було видалено.

Акаунт прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали на соціальній платформі X зазнав атаки сьогодні вранці.

У ньому з’явилися фейкові дописи, зокрема про напад Росії на чеських солдатів, заявив речник урядового офісу.

“Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності”, ‒ заявила прессекретарка Люсі Міхут Єсаткова Reuters.

Допис, у якому чеською мовою йшлося, що російські війська атакували чеські частини біля кордону з Калінінградом, пізніше було видалено.

Дописи чеською та англійською мовами про реакцію на тарифи США також видалили з облікового запису Фіала, який має 366 700 підписників.