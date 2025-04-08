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Акаунт X Петра Фіали атакували фейковими дописами, зокрема про напад Росії на чеських військових

Допис, у якому чеською мовою йшлося, що російські війська атакували чеські частини біля кордону з Калінінградом, пізніше було видалено. 

Акаунт X Петра Фіали атакували фейковими дописами, зокрема про напад Росії на чеських військових

Акаунт прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали на соціальній платформі X зазнав атаки сьогодні вранці.

У ньому з’явилися фейкові дописи, зокрема про напад Росії на чеських солдатів, заявив речник урядового офісу. 

“Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності”, ‒ заявила прессекретарка Люсі Міхут Єсаткова Reuters

Допис, у якому чеською мовою йшлося, що російські війська атакували чеські частини біля кордону з Калінінградом, пізніше було видалено. 

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Дописи чеською та англійською мовами про реакцію на тарифи США також видалили з облікового запису Фіала, який має 366 700 підписників.

  • Раніше стало відомо, що соціальна мережа X, яку мільярдер Ілон Маск нещодавно де-факто продав самому собі, оголосила про зміну політики щодо облікових записів, які імітують чи наслідують інших користувачів.
  • Фейкові чи пародійні акаунти з 10 квітня зобов'язані вказувати у своїй назві цей статус, а також змінити фото, якщо воно збігається з тим, яке використовує реальна особа на своїй справжній сторінці. Вимога поширюється також на фан-спільноти.
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