​Нардеп Лерос заявил, что к нему домой приехала СБУ (обновлено)

"Говорят, приехали повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал".

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что к нему домой приехали сотрудники Службы безопасности.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Приехала СБУ по адресу моего проживания. Ермак (глава Офиса президента Андрей Ермак, - ред.), Когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы возьмут. Это не первое апреля, а полный п...ц", - написал Лерос.

Позже он добавил, что сам он не находится дома, а "поехал за молоком".

Адвокат Маси Найем в фейсбуке прокомментировал ситуацию.

"По месту регистрации народного депутата Украины Гео Лероса действительно пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними. Цель - вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020.

Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не сможем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ чтобы получить повестки", - написал Найем.

"Должен заметить: такой сумасшедшей скорости работы СБУ я не видел. Напоминает голосования ВРУ за кума Порошенко, Луценко: когда очень надо, то могут же", - добавил он.

Обновление. В Службе безопасности подтвердили, что их сотрудники приходили к Леросу, чтобы вызвать его на допрос по делу о незаконной прослушке Дениса Ермака.

"Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса. Видеоматериалы были обнародованы 29 марта 2020 народным депутатом Украины Гео Леросом на его странице в социальной сети «Фейсбук».

Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Лерос и другим лицам направлены повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Отмечаетс, что 1 апреля сотрудники СБУ прибыли по месту жительства нардепа, но тот отказался лично получить повестку и предложил обратиться к его адвокату.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ обратился в СБУ и Госбюро расследований, чтобы установить происхождение видео и обвинил Лероса в мести за срыв кадрового назначения. Имени этого человека он не назвал, но 3 марта, за день до отставки, Кабмин Гончарука пытался назначить заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака, бывшего заместителя главы КГГА Виталия Кличко.

Лерос, в свою очередь, заявил, что обратился в Национоальное антикоррупционное бюро, где расследуют факт возможного злоупотребления влиянием.

Андрей Ермак считает, что публикация видео с его братом была "спланированной акцией перед внеочередным заседанием Верховной Рады", а у Лероса "был личный мотив". Брат Ермака назвал обнародованные Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом".