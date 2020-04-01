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Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки респираторов и защитных костюмов Украине

Президент Турции пообещал повлиять на ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе.

Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки респираторов и защитных костюмов Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями. Президент Турецкой Республики пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена.

"Глава Украинского государства поблагодарил за последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждение незаконной аннексии Крыма, а также за поддержку крымских татар. В этой связи президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи 3 февраля, в частности по строительству жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма", - отметили в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что экс-глава Минздрава Ульяна Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины.

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