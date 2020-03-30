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Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Его музыка звучала в "Сиянии", "Изгоняющем дьявола", "Твин Пиксе" и других фильмах.

Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Кшиштоф Пендерецки
Фото: EPA/UPG

В Польше в возрасте 86 лет скончался Кшиштоф Пендерецкий, один из самых влиятельных композиторов ХХ века.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на Анджея Гизу, директора Ассоциации Людвига ван Бетховена, основанной женой Пендерецки Эльжбетой. 

Причина смерти не уточняется, но в сообщении польского министерства культуры сказано, что композитор скончался в своем доме в Кракове после продолжительной болезни.

Пендерецкий родился в 1933 году, окончил Краковскую консерваторию. В 1960-х годах стал частью движения молодых авангардных польских композиторов. Его произведение "Погребальная песнь жертвам Хиросимы" (1960) сделало его известным за пределами Польши, а позже было использовано в фильмах "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона и одной из серий третьего сезона "Твин Пикса" Дэвида Линча.

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