Американський мільярдер Джаред Айзекман оголосив імена учасників команди, яка вирушить у перший комерційний політ на кораблі SpaceX.

Фото: SpaceX

Як повідомляє The New York Times, разом із Айзекманом у космос вирушать професорка коледжу з Арізони 51-річна Сіан Проктор, 41-річний інженер компанії Lockheed Martin Крістофер Семброскі зі штату Вашингтон, а також асистентка лікаря Гейлі Арсено, що працює в дитячому дослідному госпіталі Святого Джуда в штаті Теннессі.

Айзекман оплатив SpaceX триденний політ в космос для себе і ще трьох людей. У рамках цієї кампанії мільярдер хоче зібрати 200 млн доларів на боротьбу з дитячими онкологічними захворюваннями, які пожертвує лікарні Святого Джуда. 29-річна Арсено - колишня пацієнтка цієї лікарні. Вона стане першою людиною, яка поборола рак і побувала у космосі. Також вона буде першою людиною з протезом і наймолодшою громадянкою США, яка коли-небудь побувала на орбіті Землі.

Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії Falcon 9.

У компанії уточнили, що запуск місії відбудеться не раніше 15 вересня. Очікується, що політ триватиме три дні, а висота складе близько 540 км (висота орбіти МКС змінюється в діапазоні 340-417 км). Як повідомляється, під час місії буде використано новий корабель Crew Dragon особливої конструкції, в якому стикувальний шлюз з МКС буде замінений скляним куполом.

Нагадаємо, на початку березня японський мільярдер Юсакі Маедзава оголосив про пошук вісьмох людей для польоту навколо Місяця кораблем компанії Ілона Маска SpaceX. Кандидати мають відповідати двом критеріям: просувати "будь-яку активність", щоб допомагати іншим людям і суспільству, та "бути готовими підтримувати інших членів екіпажу".