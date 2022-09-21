У Чорному морі маневрують 12 катерів і кораблів ворога

У Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів і кораблів.

Про це повідомили в оператвиному командуванні “Південь”.

Серед них є три надводних ракетоносії, тобто 24 ракети "Калібр", і два великих десантних кораблі разом з десантних катером.

“Звертаємо увагу на підвищену небезпеку, зокрема у прибережній зоні, в районі розташування об’єктів критичної інфраструктури. Зважайте на зміну тактики ворога, будьте пильними і обережними”, – йдеться у повідомленні.

В ОК додали, що у морі знов посилився шторм, а значить і мінна небезпека.

Нагадаємо, у серпні на Одещині група чоловіків у прибережних водах пляжу підірвалася на міні, загинуло двоє і поранено одну людину.