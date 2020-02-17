Государство приватизирует три морпорта из-за убытков

Фонд государственного имущества приватизирует три украинских морских порта - "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский" из-за их убытков. Об этом сказано на фейсбуке Фонда госимущества.

"Решение по двум приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту „Белгород-Днестровский“ готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время тоже будет соответствующее решение", - сообщило ведомство.

Отмечается, что эти три морпорта являются очень убыточными для государства. Им даже не хватает денег на полную выплату заработной платы своим работникам. "Поэтому наша задача - найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управления, но и помогут сохранить самое ценное - работников портов", - добавили в Фонде госимущества.

В то же время пока не уточнялось, какому частному инвестору могут быть интересны настолько убыточные порта.

Напомним, в январе Фонд госимущества получил 305 госпредприятий на приватизацию из 530 переданных Кабмином.

В декабре сообщалось, что первыми в очереди на приватизацию станут Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель" и шахта "Краснолиманская".