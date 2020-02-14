Лукашенко: Россия намекает на присоединение Беларуси

Президент заявил, что 120% белорусов против вхождения в состав России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в России намекают на объединение стран.

Об этом он сказал во время встречи с рабочими в белорусском городе Светлогорске.

"Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

Лукашенко подчеркнул, что народ Беларуси никогда не захочет пойти по этому пути.

"Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут "нет", - сказал он.

В то же время Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия будут "и дальше работать по интеграции, в этом нет ничего плохого". Но, по его словам, создание наднациональных органов и других объединений обсуждаться больше не будет.

Напомним, 12 февраля Bloomberg сообщил, что президент России Владимир Путин пытался убедить Лукашенко в необходимости объединить их страны в "сверхдержаву".

Это якобы был "план А" Путина по сохранению власти после истечения срока своих президентских полномочий, который провалился. Поглощение Беларуси позволило бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового "Союзного государства".

После отказа Лукашенко Путин перешел к "плану Б" – изменениям в российскую Конституцию, которые вскоре готовятся принять.