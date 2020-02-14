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Румынская православная церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ

Румынская церковь направит делегатов на всеправославную встречу по "украинскому вопросу" в Аммане, которая пройдет в конце февраля.

Румынская православная церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ
Фото: romfea.gr

Румынская православная церковь считает законным предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

Отмечается, что Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус". По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по "украинскому вопросу" в Аммане, которая пройдет в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.

"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово", - говорится в заявлении Синода.

В то же время, Синод в Бухаресте решил, что Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.

Напомним, ранее Румынская православная церковь заявляла, что может признать ПЦУ "в обмен на письменные гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине", которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний. Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

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