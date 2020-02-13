Сирия признала геноцид армян в Турции в начале ХХ века

Парламент Сирии признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1917 годах.

Об этом информирует сирийское агентство SANA.

"На своей сессии Народное собрание осудило и признало геноцид, совершенный против армянского народа Османским государством в начале 20-го века, а также осудило любую попытку отрицать это преступление или исказить историческую правду о нем", - говорится в сообщении.

Сирийские депутаты охарактеризовали геноцид как "одно из самых жестоких преступлений против человечества".

Парламент Сирии признал, что армяне, сирийцы, ассирийцы и другие народы стали жертвами этнических и систематических преступлений и геноцида со стороны Османской империи, а также осудил попытки отрицать геноцид армян в начале ХХ века или исказить историческую правду о преступлении.

Резолюция была принята на фоне ухудшения отношений с Турцией, а также столкновений с турецкими военными на северо-западе Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

16 октября Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что наступательная операция завершится только в том случае, "если курдские "террористы" сложат оружие и покинут приграничную территорию".

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

По данным ООН, из-за турецкой операции в Сирии 130 тыс. людей стали беженцами.

12 декабря 2019 американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, осуждающую убийство порядка 1,5 миллиона армян в 1915-1923 годах. Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400 вопреки позиции США.

Турция не признает термин "геноцид", который используется для характеристики событий начала прошлого века в Османской империи. Согласно официальной позиции Анкары, жертвы при перемещении армян были непреднамеренными.