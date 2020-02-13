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Сенат США ограничил военные полномочия Трампа

Резолюцию поддержали 55 сенаторов, 45 представителя верхней палаты Конгресса выступили против.

Сенат США ограничил военные полномочия Трампа
Фото: EPA/UPG

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в использовании армии США против Ирана.

Reuters сообщает, что резолюцию поддержали 55 сенаторов, 45 представителя верхней палаты Конгресса выступили против. При этом восемь республиканцев присоединились к демократам в голосовании за резолюцию.

В дальнейшем резолюция будет направлена в палату представителей конгресса. В случае ее принятия президент намерен использовать право вето.

Автор документа, сенатор-демократ Тим Кейн, а также другие сторонники резолюции заявляют, что резолюция не направлена против Трампа, а является важным подтверждением власти Конгресса для объявления войны.

Согласно Конституции США,

объявлять войну имеет право Конгресс, а не президент.

За Трампом остается право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходит угроза атаки на объекты или военных США. Также Трампу не запрещают использовать силу против террористов "Аль-Каиды" и их сторонников. Однако, главе Белого дома придется объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер.

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