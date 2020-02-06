Член синоду Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) був близьким соратником Філарета з 1992-го року. Він знав і розумів нині неіснуючий КП як ніхто. Будучи офіційним речником - часто говорив від імені КП, коментуючи і пояснюючи те, що відбувається. Однак весь цей час ніхто не цікавився у Зорі, а що думає він сам. Як приватна особа. Які його погляди, оцінки, яке бачення. Час для цієї розмови прийшов лише зараз, коли вже рік статус Зорі інший - видного представника ПЦУ, «правої руки» митрополита Епіфанія. Ми зустрілися ще восени, але опублікувати бесіду вирішили зараз - до першої річниці створення ПЦУ, отримання Томосу, інтронізації Епіфанія . Отже:

- Що дає патріарху Філарету підстави стверджувати, що Київський патріархат продовжує існувати, якщо він сам його розпустив.

- Чому митрополит Епіфаній і Філарет не служать разом і навіть не спілкуються (хоча до об'єднання церков Епіфанія вважали патріаршим намісником Філарета);

- Чи приїде Гундяєв знову до Києва;

- Як і чому Філарет співпрацював з КДБ, чи можна його за це судити;

- Чи правда, що у нього була сім'я, діти і чому він не спілкується з однією з дочок.

- Яке майбутнє чекає ПЦУ і чому це важливо навіть для тих, хто вважає себе атеїстом.