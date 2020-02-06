"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Президент Зеленский приедет в Раду
Президент Зеленский приедет в Раду
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
ГлавнаяПолитика

Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"

Член синоду Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) був близьким соратником Філарета з 1992-го року. Він знав і розумів нині неіснуючий КП як ніхто. Будучи офіційним речником - часто говорив від імені КП, коментуючи і пояснюючи те, що відбувається. Однак весь цей час ніхто не цікавився у Зорі, а що думає він сам. Як приватна особа. Які його погляди, оцінки, яке бачення. Час для цієї розмови прийшов лише зараз, коли вже рік статус Зорі інший - видного представника ПЦУ, «правої руки» митрополита Епіфанія. Ми зустрілися ще восени, але опублікувати бесіду вирішили зараз - до першої річниці створення ПЦУ, отримання Томосу, інтронізації Епіфанія. Отже:

- Що дає патріарху Філарету підстави стверджувати, що Київський патріархат продовжує існувати, якщо він сам його розпустив.

- Чому митрополит Епіфаній і Філарет не служать разом і навіть не спілкуються (хоча до об'єднання церков Епіфанія вважали патріаршим намісником Філарета);

- Чи приїде Гундяєв знову до Києва;

- Як і чому Філарет співпрацював з КДБ, чи можна його за це судити;

- Чи правда, що у нього була сім'я, діти і чому він не спілкується з однією з дочок.

- Яке майбутнє чекає ПЦУ і чому це важливо навіть для тих, хто вважає себе атеїстом.

Соня КошкинаСоня Кошкина, Шеф-редактор LB.ua
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также