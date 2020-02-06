Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов с рабочей поездкой, в частности, для представления нового главы Львовской облгосадминистрации. Об этом сказано на сайте президента.

Кроме того, Зеленский посетит шахту "Межиричанская" государственного предприятия "Львовуголь" в Червонограде.

Напомним, на украинских шахтах массово бастуют горняки из-за долгов по заплатам. Несмотря на то, что 5 февраля правительство выделило 163 млн грн на выплаты зарплатной задолженности шахтерам, однако это сумма не способна погасить задолженность. Например, задолженность за 2019 год перед шахтой "Львовуголь" составляет 317,79 млн грн.

Кроме того, в декабре СБУ разоблачила руководство "Львовугля" на махинациях с зарплатами шахтеров.