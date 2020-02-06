Разумков уже два раза собирал нардепов на совещание

Второй перерыв был объявлен до 12:30.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня, 6 февраля, уже дважды объявлял перерыв в Раде и собирал депутатов на совещание в свой кабмнет.

Во время перерыва депутаты от фракций "Батькивщина" и "ОПЗЖ" продолжили блокировать трибуну и президиум.

Перерыв был объявлен до 12:30.

Напомним, сегодня Верховная Рада начала работу с задержкой в полтора часа. Сразу после открытия заседания спикер Дмитрий Разумков объявил первый перерыв, с которого депутаты вернулись только после 11:30.

Утром в Верховную Раду приезжал президент Владимир Зеленский. После встречи с ним фракция "Слуга народа" решила голосовать за закон о продаже земли.