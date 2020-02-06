​Дубилет решил "шаг за шагом" объяснить свой метод электронной переписи населения

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в четверг, 6 февраля, созывает пресс-конференцию, на которой намерен рассказать о своей методологии оценки численности населения Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня в 14:00 я провожу пресс-конференцию, посвященную методологии оценки численности населения. Это очень важная пресс-конференция для меня. Можно вести дискуссию о том, нужно ли проводить традиционную перепись населения. Можно спорить, насколько корректны те методы, которые мы выбрали. Но для меня очень важно, чтобы ни у кого не осталось и мысли о том, что кто-то где-то мог мухлевать или обманывать. Кто-то может ставить под сомнение мои управленческие компетенции. Кто-то - математические или статистические. Но я не могу позволить, чтобы кто-то ставил под сомнение мои моральные качества (или членов нашей рабочей группы)", - написал Дубилет.

Он подчеркнул, что хочет еще раз шаг за шагом показать проведенные рассчеты и, как получились те цифры, которые были опубликованы.

Дубилет добавил, что в пресс-конференции примут также участие глава Госкомстата Игорь Вернер, заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Владимир Сариогло, заведующий кафедрой прикладной математики Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Олег Чертов, учредители проекта "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" Павел Поликарчук и Мария Данюк.

Напомним, Кабинет министров собирается отказаться от традиционной переписи населения. Дубилет считает, что при помощи данных мобильных операторов и электронных реестров была получена "достаточно точная модель" для подсчета численности населения Украины. Она показала, что в стране осталось всего 37,289 млн человек.

Общественная организация "Украинский центр общественных данных" допускает, что электронная перепись, проведенная Дубилетом, была сделана простым умножением на 0,888 цифр Госслужбы статистики. Дубилет фальсификацию переписи отрицает.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.